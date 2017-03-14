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  • 14.03, 02:07
Космическое кидалово: звездных туристов «прокатили» с туром на орбиту. космос, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Космическое кидалово: звездных туристов «прокатили» с туром на орбиту

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Космическое кидалово: звездных туристов «прокатили» с туром на орбиту

Космическое кидалово: звездных туристов «прокатили» с туром на орбиту

    Афера уровень «космос»: кто обманул российского олигарха Олега Янькова с полетом на орбиту? Сколько денег заплатил мечтатель за билет в космос? И кто еще оказался в списке несостоявшихся космических туристов?

    История, которую некоторые уже окрестили «космическим кидаловом»: несколько сотен романтиков со всего мира, оплатившие себе тур на орбиту, требуют вернуть им деньги. В их числе — россиянин Олег Яньков, мечта о космосе обошлась ему в стоимость небольшого особняка в Подмосковье.

    Деньги были уплачены еще семь лет назад, но никто никуда так и не полетел. Неужели проект Virgin Galaсtiс Ричарда Бренсона — это афера? Что ответил сам торговец мечтой на обвинения в мошенничестве, и кто он — несостоявшийся космический турист из России?

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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