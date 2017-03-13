Скорая и комбайн столкнулись на Ставрополье: пятеро пострадавших

Карета скорой помощи и комбайн не поделили дорогу в Будённовском районе Ставрополья.
ДТП произошло между населенными пунктами Архангельское и Орловка. Машины не смогли разъехаться на узком мосту, сообщает «Интерфакс».
В результате столкновения пострадали четверо пациентов и водитель скорой. Водитель комбайна не пострадал.
Отмечается, что у водителя комбайна не было права управления на данный вид сельхозтехники.
В результате столкновения пострадали четверо пациентов и водитель скорой. Водитель комбайна не пострадал.
Отмечается, что у водителя комбайна не было права управления на данный вид сельхозтехники.
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