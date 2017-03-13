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  • 13.03, 23:05

«Краснодар» нанес поражение «Локомотиву» в Москве

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  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков
«Краснодар» нанес поражение «Локомотиву» в Москве

«Краснодар» нанес поражение «Локомотиву» в Москве

«Краснодар» нанес поражение «Локомотиву» в Москве
  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Футболисты «Краснодара» на выезде добились волевой победы над московским «Локомотивом» в матче 19-го тура чемпионата страны.

    Матч, состоявшийся на стадионе «Локомотив», завершился поражением хозяев 1:2. Счет открыли железнодорожники — на 36-й минуте отличился Владислав Игнатьев. «Краснодар» ответил голами Павла Мамаева (56-я) и Вандерсона (64-я).


    «Краснодар» одержал первую победу в РФПЛ в этом году. В турнирной таблице он идет на четвертом месте с 32 очками. «Локомотив», прервавший шестиматчевую серию без поражений, расположился на 10-й строчке (26).

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