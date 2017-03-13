«Краснодар» нанес поражение «Локомотиву» в Москве

Звучит финальный свисток! Первая победа «горожан» в весенней части Чемпионата России! Обыгран московский «Локомотив»!#ЛокомотивКраснодар pic.twitter.com/517JnPfLOL — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 марта 2017 г.

Матч, состоявшийся на стадионе «Локомотив», завершился поражением хозяев 1:2. Счет открыли железнодорожники — на 36-й минуте отличился Владислав Игнатьев. «Краснодар» ответил голами Павла Мамаева (56-я) и Вандерсона (64-я).«Краснодар» одержал первую победу в РФПЛ в этом году. В турнирной таблице он идет на четвертом месте с 32 очками. «Локомотив», прервавший шестиматчевую серию без поражений, расположился на 10-й строчке (26).