Пиппа Миддлтон запретила возлюбленной принца Гарри появляться на ее свадьбе

Одним из главных событий этой весны, которое коснется британской королевской семьи, станет свадьба младшей сестры герцогини Кебриджской — Пиппы Миддлтон. Она выходит замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса в середине мая.
Ее старшая сестра Кейт стала супругой принца Уильяма в 2011-м, и теперь Филиппа Миддлтон хочет устроить не менее запоминающееся торжество. Но главная цель невесты в том, чтобы все внимание было сосредоточено на ней.
Поэтому она ввела правило, которое указала в приглашениях на свадьбу, — no ring, nobring. Это означает, что приглашенным гостям, не узаконившим отношения с возлюбленными, запрещено их приводить. Взять с собой на праздник можно лишь супруга или супругу, исключение также касается тех, кто помолвлен.
По данным The Daily Star, это правило было установлено, чтобы на церемонии не смогла появиться пассия принца Гарри — американская актриса и фотомодель Меган Маркл. Издание со ссылкой на окружение Пиппы сообщает, что невеста боится оказаться в тени в свой самый важный день, если на церемонию придет подруга младшего внука Елизаветы II.
В своих ухищрениях Пиппа пошла еще дальше. Она не стала делать подружкой невесты свою старшую сестру Кейт, которую обожает пресса, чтобы та ее не затмила.
Однако хитроумные планы Пиппы могут быть разрушены. По данным СМИ, принц Гарри собирается сделать предложение своей девушке. Ожидается, что помолвка состоится летом, но он может и ускорить события.
Поэтому она ввела правило, которое указала в приглашениях на свадьбу, — no ring, nobring. Это означает, что приглашенным гостям, не узаконившим отношения с возлюбленными, запрещено их приводить. Взять с собой на праздник можно лишь супруга или супругу, исключение также касается тех, кто помолвлен.
По данным The Daily Star, это правило было установлено, чтобы на церемонии не смогла появиться пассия принца Гарри — американская актриса и фотомодель Меган Маркл. Издание со ссылкой на окружение Пиппы сообщает, что невеста боится оказаться в тени в свой самый важный день, если на церемонию придет подруга младшего внука Елизаветы II.
В своих ухищрениях Пиппа пошла еще дальше. Она не стала делать подружкой невесты свою старшую сестру Кейт, которую обожает пресса, чтобы та ее не затмила.
Однако хитроумные планы Пиппы могут быть разрушены. По данным СМИ, принц Гарри собирается сделать предложение своей девушке. Ожидается, что помолвка состоится летом, но он может и ускорить события.
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