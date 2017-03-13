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  • 13.03, 21:34

Чубайс обратится в полицию с заявлением о шантаже

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Чубайс обратится в полицию с заявлением о шантаже

Чубайс обратится в полицию с заявлением о шантаже

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс напишет на Илью Сучкова заявление в полицию, требуя привлечь экс-компаньона к уголовной ответственности.

Анатолий Чубайс: «Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей (…) — за вымогательство и клевету».

Илья Сучков ранее руководил одной из компаний Чубайса, но затем выкупил ее. По словам главы «Роснано», в последнее время Сучков вместе с людьми из своего окружения неоднократно осуществляли попытки шантажа.

Анатолий Чубайс: «Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации».

Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в от…

Опубликовано Anatoly Chubays 13 марта 2017 г.


По данным СМИ, речь идет о швейцарской компании СFO Concept. Сучков руководил ей с 2010 года, а затем стал ее владельцем. CFO Concept отвечала за строительство дома для Чубайса в подмосковном поселке Переделкино. Имущество компании, в том числе дом и земля в Подмосковье, было арестовано летом 2016 года Арбитражным судом Брянской области. Иск был подан одним из кредиторов — компанией Crizna Holdings ltd.

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