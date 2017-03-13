Чубайс обратится в полицию с заявлением о шантаже

Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в от… Опубликовано Anatoly Chubays 13 марта 2017 г.

: «Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей (…) — за вымогательство и клевету».Илья Сучков ранее руководил одной из компаний Чубайса, но затем выкупил ее. По словам главы «Роснано», в последнее время Сучков вместе с людьми из своего окружения неоднократно осуществляли попытки шантажа.: «Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации».По данным СМИ, речь идет о швейцарской компании СFO Concept. Сучков руководил ей с 2010 года, а затем стал ее владельцем. CFO Concept отвечала за строительство дома для Чубайса в подмосковном поселке Переделкино. Имущество компании, в том числе дом и земля в Подмосковье, было арестовано летом 2016 года Арбитражным судом Брянской области. Иск был подан одним из кредиторов — компанией Crizna Holdings ltd.