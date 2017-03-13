Тимошенко: Украиной управляют извне через марионеточную власть в Киеве

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко считает, что Украина катится к полной «экономической колонизации».
По ее мнению, страной управляют извне. Поэтому она призвала как можно скорее приступить к «демонтажу действующей власти».
Юлия Тимошенко: «Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте».
Тимошенко не стала уточнять, какие именно силы управляют Украиной извне. Но предложила меры по противодействию. По словам Юлии Тимошенко, нужно начать с увольнения главы Национального банка Валерии Гонтаревой и премьер-министра Владимира Гройсмана. С таким заявлением она выступила на брифинге, который транслировал канал «112 Украина».
Юлия Тимошенко: «Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте».
Тимошенко не стала уточнять, какие именно силы управляют Украиной извне. Но предложила меры по противодействию. По словам Юлии Тимошенко, нужно начать с увольнения главы Национального банка Валерии Гонтаревой и премьер-министра Владимира Гройсмана. С таким заявлением она выступила на брифинге, который транслировал канал «112 Украина».
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