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  • 13.03, 21:34

Тимошенко: Украиной управляют извне через марионеточную власть в Киеве

2 комментария

Тимошенко: Украиной управляют извне через марионеточную власть в Киеве

Тимошенко: Украиной управляют извне через марионеточную власть в Киеве

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко считает, что Украина катится к полной «экономической колонизации».

По ее мнению, страной управляют извне. Поэтому она призвала как можно скорее приступить к «демонтажу действующей власти».

Юлия Тимошенко: «Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте».

Тимошенко не стала уточнять, какие именно силы управляют Украиной извне. Но предложила меры по противодействию. По словам Юлии Тимошенко, нужно начать с увольнения главы Национального банка Валерии Гонтаревой и премьер-министра Владимира Гройсмана. С таким заявлением она выступила на брифинге, который транслировал канал «112 Украина».

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