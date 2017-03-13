Новосибирцев возмутила баня «Абвер» со слоганом «Освенцим отдыхает»

Баня, вызвавшая гнев жителей Новосибирска, работала под названием «Абвер». Так назывался орган военной разведки и контрразведки Третьего рейха.
Владелец Вячеслав Боев, похоже, не видел ничего оскорбительного в слогане «Освенцим отдыхает». Во время беседы с журналисткой местного издания «НГС. Новости», которая заинтересовалась баней после обращения местных жителей, он без стеснения прокомментировал выбранный рекламный призыв.
Вячеслав Боев: «Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме».
По словам Боева, слоган придумал около месяца назад его знакомый, который создавал сайт для бани.
Позднее с сайта исчез возмутивший новосибирцев рекламный призыв, а название бани изменилось на «Абвцд». Но в кэше Google сохранилась первоначальная страница. Вскоре Боев понял свою ошибку и попытался оправдаться. По его словам, он вовсе не хотел называть баню, как орган немецкой контрразведки. Название якобы было выбрано исходя из принципов работы поисковых систем, сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Вячеслав Боев: «Компьютерщик, который делал сайт, объяснял, что поисковики по первым буквам ищут. То есть, если на букву „А“ начинается, то когда ищут, она первой выскакивает в поисковике. А созвучие „АБВ“ — это уже гарантия того, что название будет постоянно наверху».
Вячеслав Боев: «Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме».
По словам Боева, слоган придумал около месяца назад его знакомый, который создавал сайт для бани.
Позднее с сайта исчез возмутивший новосибирцев рекламный призыв, а название бани изменилось на «Абвцд». Но в кэше Google сохранилась первоначальная страница. Вскоре Боев понял свою ошибку и попытался оправдаться. По его словам, он вовсе не хотел называть баню, как орган немецкой контрразведки. Название якобы было выбрано исходя из принципов работы поисковых систем, сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Вячеслав Боев: «Компьютерщик, который делал сайт, объяснял, что поисковики по первым буквам ищут. То есть, если на букву „А“ начинается, то когда ищут, она первой выскакивает в поисковике. А созвучие „АБВ“ — это уже гарантия того, что название будет постоянно наверху».
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