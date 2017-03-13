«Вписка удалась»: в Сети обсуждают секс-видео с 15-летней школьницей на вечеринке

Пикантное видео с домашней вечеринки, где одна из героинь — школьница, появилось в Сети. Судя по всему, в ближайшее время участники вечеринки привлекут к себе внимание полицейских, следователей и сотрудников ПДН.

Видео уже просмотрели тысячи человек, и, вероятно, среди них уже есть петербургские следователи и инспекторы ПДН. Ведь судя по описанию ролика, действо происходит в культурной столице. Девушка вела онлайн-трансляцию пикантной сцены. Молодая пара, не стесняясь приятелей, решила предаться утехам на так называемой вписке. Именно так на сленге подростков именуют свободную квартиру. Процесс сопровождался одобрительными комментариями.



Любительское видео опубликовали в популярном интернет-паблике. Среди комментаторов сразу же нашлись те, кто узнал героев откровенных кадров. Выяснилось, что участнице постельной сцены всего 15 лет, она ученица петербургской школы. По некоторым данным, кто-то из ее одноклассников даже позвонил ей, чтобы узнать подробности очередной скандальной вечеринки. Так в Сети появилась аудиозапись — якобы ее ответ на многочисленные нападки сверстников.



Предполагаемая героиня видео: «Ты понимаешь, что у меня проблем много? Мне ваши вписки побоку. Меня изнасиловали, а ты меня про вписку спрашиваешь».



После этого среди интернет-пользователей разгорелась нешуточная баталия. Одни защищают школьницу, а другие отмечают, что, судя по фотографиям, сделанным после интимной процедуры, особого протеста девушка не выражала. Напротив, смущенно улыбалась.



Будут ли у кого-то проблемы после появления видео в Сети, зависит от многих факторов. В первую очередь — от возраста ее партнера. Если он ее ровесник, то максимум, что ждет школьников, — всеобщее порицание. А их родителей — штраф и контроль соцработников. А если ему уже есть 18, это в любом случае — уголовное дело.



Юристы говорят и об ответственности автора ролика. А также того человека, который выложил его в Сеть. Здесь уже речь может идти о незаконном изготовлении и распространении порнографии. Известно, что главная героиня непристойного видео и ее родители с заявлением в полицию пока не обращались.