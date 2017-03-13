Собчак и Виторган опубликовали первое видео с трехмесячным сыном

Трехмесячный сын Ксении Собчак и Максима Виторгана устроил тренировку с родителями в бассейне. Соответствующее видео на своей странице в Сети опубликовал отец ребенка.
Виторган назвал заплыв сына тренировкой. На ролике Платон запечатлен плескающимся в воде. При этом малыша держат у поверхности воды чьи-то руки. Как предположили поклонники, Платону помогает Ксения Собчак.
Подписчики Виторгана высоко оценили новое видео актера и оставили десятки положительных комментариев.
stoprotsenkov: «Какой красавчик-парень».
nataprokdon: «Маленький дельфинчик».
vitapav: «Какой карапуз крутой».
Отметим, что с самого рождения звездная пара тщательно оберегает первенца от чужих взглядов и не публикует его снимки в соцсетях. На опубликованном Виторганом видео лицо ребенка также нельзя разглядеть.
Подписчики Виторгана высоко оценили новое видео актера и оставили десятки положительных комментариев.
stoprotsenkov: «Какой красавчик-парень».
nataprokdon: «Маленький дельфинчик».
vitapav: «Какой карапуз крутой».
Отметим, что с самого рождения звездная пара тщательно оберегает первенца от чужих взглядов и не публикует его снимки в соцсетях. На опубликованном Виторганом видео лицо ребенка также нельзя разглядеть.
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