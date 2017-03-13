#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 18:32
Собчак и Виторган опубликовали первое видео с трехмесячным сыном. дети и подростки, знаменитости, Интернет, Собчак Ксения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Собчак и Виторган опубликовали первое видео с трехмесячным сыном

комментировать
Собчак и Виторган опубликовали первое видео с трехмесячным сыном

Собчак и Виторган опубликовали первое видео с трехмесячным сыном

Собчак и Виторган опубликовали первое видео с трехмесячным сыном
  • Фото: mvitorgan /instagram.com

    • Трехмесячный сын Ксении Собчак и Максима Виторгана устроил тренировку с родителями в бассейне. Соответствующее видео на своей странице в Сети опубликовал отец ребенка.

    Виторган назвал заплыв сына тренировкой. На ролике Платон запечатлен плескающимся в воде. При этом малыша держат у поверхности воды чьи-то руки. Как предположили поклонники, Платону помогает Ксения Собчак.

    Подписчики Виторгана высоко оценили новое видео актера и оставили десятки положительных комментариев.

    stoprotsenkov: «Какой красавчик-парень».

    nataprokdon: «Маленький дельфинчик».

    vitapav: «Какой карапуз крутой».

    Отметим, что с самого рождения звездная пара тщательно оберегает первенца от чужих взглядов и не публикует его снимки в соцсетях. На опубликованном Виторганом видео лицо ребенка также нельзя разглядеть.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru