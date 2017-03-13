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  • 13.03, 17:01

Мужчина устроил стрельбу из автомата у стриптиз-клуба в Москве

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Мужчина устроил стрельбу из автомата у стриптиз-клуба в Москве

Мужчина устроил стрельбу из автомата у <nobr>стриптиз-клуба</nobr> в Москве

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в воздух из автомата Калашникова у входа в заведение «КлубNika» на юге Москвы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о стрельбе в полицию сообщил консьерж заведения.

Источник: «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 34-летнего москвича, у которого был изъят списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет ТТ-СХ, а также холостой патрон калибра 5,45х39мм».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве. С него взята подписка о невыезде.

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