Женщина скончалась после пластической операции в московской клинике

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины, которая скончалась на следующий день после проведения пластической операции.
Операция прошла 10 марта в клинике, расположенной на Ольховской улице. На следующий день 48-летняя пациентка почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Ее незамедлительно поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. По предварительным данным, пациентка умерла из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников клинки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
Между тем, как сообщает агентство городских новостей «Москва», трагедия произошла в Институте пластической хирургии и косметологии в Красносельском районе столицы, а предварительной причиной смерти пациентки, тело которой направлено в морг, стала тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников клинки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
Между тем, как сообщает агентство городских новостей «Москва», трагедия произошла в Институте пластической хирургии и косметологии в Красносельском районе столицы, а предварительной причиной смерти пациентки, тело которой направлено в морг, стала тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).
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