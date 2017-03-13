Семьи жертв отравления поддельным виски в Красноярске возмущены решением суда

Сергей Лонгинову, поставлявшему поддельное виски в магазины Красноярска, огласили приговор. Ближайшие четыре с половиной года он проведет в колонии. Но такое решение вызвало возмущение родственников жертв контрафактного алкоголя, в котором обнаружили метанол.

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Во время заседания подсудимый всеми силами пытался убедить участников процесса в том, что искренне сожалеет о трагедии.



Сергей Лонгинов: «К сожалению, так случилось, что произошла такая трагедия. Я этого не хотел, ни в коем случае! Хочу попросить суд не судить меня строго, чтобы я поскорее вернулся к своим близким и родным, к жене, к дочери».



Опасную партию, состоящую более чем из двух тысяч бутылок, Лонгинов приобрел на рынке по 130 рублей за штуку, а в Красноярске продавал уже за 700 рублей. По его словам, он не знал, что в алкоголе содержится метиловый спирт. В результате восемь человек погибли и еще 25 оказались в больнице. Бывший железнодорожник Николай Зыков после нескольких глотков суррогата практически ослеп.



Николай Зыков: «Я сейчас негоден, меня попросили по собственному желанию уйти, написал заявление. А сейчас никуда не берут. Для инвалидности говорят, что хорошее зрение, но у меня сейчас левый глаз вообще перестал видеть».



В итоге суд приговорил Лонгинова к четырем с половиной годам лишения свободы. Однако пострадавшие считают это слишком мягким наказанием.



Людмила Рымарь, потерпевшая: «Он попросился быстро его осудить на малый срок, потому что хочет домой к ребенку и к жене. А вот мой сын не придет ни к жене, ни к ребенку, ни к маме. Апелляцию буду подавать, это однозначно, однозначно! Я буду везде, во все органы биться головой, но я буду везде добиваться правды».



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