Россияне предпочитают «Место встречи»

Общественно-политическое ток-шоу НТВ «Место встречи» удерживает уверенное лидерство в слоте с 14.00 до 16.00.
В феврале 2017 года его средняя доля составила 12,7% среди россиян 18+. Это значительно выше, чем у Первого канала (11,4%) и «России 1» (12%)*. Параллельно на Первом канале идёт программа «Время покажет», а на «России 1» — сериалы.
При этом у москвичей программа пользуется еще большей популярностью: 15,6% зрителей предпочли её Первому каналу (12,8%) и «России 1» (14,3%)**. А в мужской аудитории 18+ «Место встречи» в два раза обогнал каналы тройки лидеров с долей 19,4% против 9,9% Первого канала и 9,5% «России 1»***.
Общественно-политическое ток-шоу стартовало в эфире НТВ 29 февраля 2016 года. В каждом выпуске гости в студии в прямом эфире вместе с ведущими разбираются в самых острых, актуальных и непростых темах: от сезонных эпидемий до военных операций. Ведущие Ольга Белова и Андрей Норкин выясняют, что стоит за тем или иным явлением в стране и мире. С 26 сентября 2016 года ток-шоу увеличилось в хронометраже до двух часов. Наиболее популярными темами проекта «Место встречи» в феврале текущего года стали острые вопросы о ситуации в Украине.
*Mediascope, Россия, города с населением более 100 тыс.+, 01.02.2017–28.02.2017, Все 18+, рабочие дни 14:00–16:00.
**Mediascope, Россия, города с населением более 100 тыс.+, 01.02.2017–28.02.2017, Все 18+, рабочие дни 14:00–16:00.
***Mediascope, Москва, 01.02.2017–28.02.2017, Мужчины 18+, рабочие дни 14:00–16:00.
При этом у москвичей программа пользуется еще большей популярностью: 15,6% зрителей предпочли её Первому каналу (12,8%) и «России 1» (14,3%)**. А в мужской аудитории 18+ «Место встречи» в два раза обогнал каналы тройки лидеров с долей 19,4% против 9,9% Первого канала и 9,5% «России 1»***.
Общественно-политическое ток-шоу стартовало в эфире НТВ 29 февраля 2016 года. В каждом выпуске гости в студии в прямом эфире вместе с ведущими разбираются в самых острых, актуальных и непростых темах: от сезонных эпидемий до военных операций. Ведущие Ольга Белова и Андрей Норкин выясняют, что стоит за тем или иным явлением в стране и мире. С 26 сентября 2016 года ток-шоу увеличилось в хронометраже до двух часов. Наиболее популярными темами проекта «Место встречи» в феврале текущего года стали острые вопросы о ситуации в Украине.
*Mediascope, Россия, города с населением более 100 тыс.+, 01.02.2017–28.02.2017, Все 18+, рабочие дни 14:00–16:00.
**Mediascope, Россия, города с населением более 100 тыс.+, 01.02.2017–28.02.2017, Все 18+, рабочие дни 14:00–16:00.
***Mediascope, Москва, 01.02.2017–28.02.2017, Мужчины 18+, рабочие дни 14:00–16:00.
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