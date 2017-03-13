В Иркутске охранника ювелирного магазина наградили за храбрость

Охранника, который невзирая на ранение, попытался остановить грабителей ювелирного магазина и вызвал полицейских, сегодня наградили в полиции.

Сергей Вологжин помешал налетчикам, которые ворвались в салон, разбили молотком витрину и схватили драгоценности. Злоумышленников силовики задержали по горячим следам, они уже во всем признались и дают первые показания. А вот храбрый пенсионер отказался от больничного и уже вышел на работу.



Одной рукой грабитель без труда разбил стеклянную витрину, другой достал оттуда золотые украшения. Судя по записи камеры наблюдения, налетчик был уверен в своей неуязвимости — даже маску не стал надевать. Всего несколько секунд ему потребовалось, чтобы заполучить добычу.



Это преступление могло попасть в криминальные сводки как самое быстрое, если бы не охранник Сергей Вологжин. Он попытался остановить злоумышленника. В процессе борьбы налетчик нанес мужчине удар молотком по голове, после чего скрылся. Даже получив серьезную травму, пожилой секьюрити продолжал оказывать ожесточенное сопротивление и готов был сам броситься в погоню за грабителем.



Сергея Вологжина пригласили в местное ОМВД. Начальник отделения и руководитель охранного предприятия, где уже много лет трудится Сергей Николаевич, лично захотели вручить храброму мужчине благодарность. А также подарок — заядлый рыбак получил сертификат на покупку в специализированном магазине снастей.