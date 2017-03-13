Во Владивостоке автомобиль пролетел над головой пешехода: видео

Авария во Владивостоке, в которой по счастливой случайности никто серьезно не пострадал, попала на запись видеорегистратора.

1441 Владивосток

ДТП

Судя по записи, мужчина собирался перейти дорогу в неположенном месте и не видел иномарку, которая, потеряв управление, летела прямо на него. Доля секунды — и автомобиль сбил дорожный знак и пешехода. Несколько раз перевернувшись, легковушка приземлилась на крышу припаркованного кроссовера.



Это кажется чудом, но сбитый мужчина сам встал, отряхнулся, поднял сумку и направился к водителю. Очевидцы аварии тут же включили камеры мобильных.



В результате ДТП пешеход получил сотрясение и ушиб грудной клетки, также травмы получила и пассажирка иномарки. Уже установлено, что водитель легковушки за последние полгода трижды привлекался к административной ответственности. В момент этого ДТП, как показала экспертиза, он был трезв.