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  • 13.03, 15:30
Во Владивостоке автомобиль пролетел над головой пешехода: видео. Владивосток, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Во Владивостоке автомобиль пролетел над головой пешехода: видео

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Во Владивостоке автомобиль пролетел над головой пешехода: видео

Во Владивостоке автомобиль пролетел над головой пешехода: видео

Во Владивостоке автомобиль пролетел над головой пешехода: видео

    Авария во Владивостоке, в которой по счастливой случайности никто серьезно не пострадал, попала на запись видеорегистратора.

    Судя по записи, мужчина собирался перейти дорогу в неположенном месте и не видел иномарку, которая, потеряв управление, летела прямо на него. Доля секунды — и автомобиль сбил дорожный знак и пешехода. Несколько раз перевернувшись, легковушка приземлилась на крышу припаркованного кроссовера.

    Это кажется чудом, но сбитый мужчина сам встал, отряхнулся, поднял сумку и направился к водителю. Очевидцы аварии тут же включили камеры мобильных.

    В результате ДТП пешеход получил сотрясение и ушиб грудной клетки, также травмы получила и пассажирка иномарки. Уже установлено, что водитель легковушки за последние полгода трижды привлекался к административной ответственности. В момент этого ДТП, как показала экспертиза, он был трезв.

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