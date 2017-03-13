Власти придумали наказание для сайтов, нарушающих закон

Чиновники обдумывают новый способ наказания для иностранных
интернет-сайтов, если они не подчиняются решению российских судов и госорганов.
Как сообщает газета «Ведомости», уже этой весной может появиться законопроект, который позволит замедлять скорость доступа к таким сайтам-нарушителям. В разработке инициативы участвуют Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.
Появилась инициатива, как утверждают источники газеты, в ходе обсуждения дела ФАС против Google. Компанию признали виновной в том, что она запрещала производителям смартфонов и планшетов ставить по умолчанию приложения конкурентов Google. Один из них, «Яндекс», и пожаловался властям. Google оштрафовали, потребовали устранить нарушения, но он этого так и не сделал.
Собеседники «Ведомостей» указывают, что замедлить доступ к сайту технически сложнее, чем его заблокировать. Зато этот вариант менее резонансный, да и пользователи скорее всего будут винить в том, что сайт плохо работает, не власти, а операторов связи.
Появилась инициатива, как утверждают источники газеты, в ходе обсуждения дела ФАС против Google. Компанию признали виновной в том, что она запрещала производителям смартфонов и планшетов ставить по умолчанию приложения конкурентов Google. Один из них, «Яндекс», и пожаловался властям. Google оштрафовали, потребовали устранить нарушения, но он этого так и не сделал.
Собеседники «Ведомостей» указывают, что замедлить доступ к сайту технически сложнее, чем его заблокировать. Зато этот вариант менее резонансный, да и пользователи скорее всего будут винить в том, что сайт плохо работает, не власти, а операторов связи.
Комментарии