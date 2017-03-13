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  • 13.03, 12:28
Власти придумали наказание для сайтов, нарушающих закон. Google, законодательство, Интернет, Роскомнадзор, ФАС, Яндекс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти придумали наказание для сайтов, нарушающих закон

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Власти придумали наказание для сайтов, нарушающих закон

Власти придумали наказание для сайтов, нарушающих закон

    Чиновники обдумывают новый способ наказания для иностранных интернет-сайтов, если они не подчиняются решению российских судов и госорганов.

    Как сообщает газета «Ведомости», уже этой весной может появиться законопроект, который позволит замедлять скорость доступа к таким сайтам-нарушителям. В разработке инициативы участвуют Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.

    Появилась инициатива, как утверждают источники газеты, в ходе обсуждения дела ФАС против Google. Компанию признали виновной в том, что она запрещала производителям смартфонов и планшетов ставить по умолчанию приложения конкурентов Google. Один из них, «Яндекс», и пожаловался властям. Google оштрафовали, потребовали устранить нарушения, но он этого так и не сделал.

    Собеседники «Ведомостей» указывают, что замедлить доступ к сайту технически сложнее, чем его заблокировать. Зато этот вариант менее резонансный, да и пользователи скорее всего будут винить в том, что сайт плохо работает, не власти, а операторов связи.

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