В освобожденном от террористов Алеппо возобновили подачу питьевой воды

Жители Алеппо ждали возобновления подачи питьевой воды три месяца. После отступления из города террористы перекрыли все вентили водонасосной станции на берегу Евфрата, которая питала город. Правительственный войска пошли на штурм этого объекта.

Сулейман Али, генерал сирийской армии: «Мы тщательно подготовились, окружили водонасосную станцию со всех сторон, и буквально за пару часов до начала штурма сумели отключить мобильную связь в этом районе. Боевики бежали, побросав оружие, попытались дистанционно подорвать фугасы, но у них ничего не получилось».



Специалисты разминировали станцию и восстановили оборудование. Сейчас объект взяли под усиленную охрану. Власти считают, что террористы вновь могут попытаться отбить его.

