#ТЫСУПЕР!
Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 10:57
В освобожденном от террористов Алеппо возобновили подачу питьевой воды. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В освобожденном от террористов Алеппо возобновили подачу питьевой воды

комментировать

В освобожденном от террористов Алеппо возобновили подачу питьевой воды

В освобожденном от террористов Алеппо возобновили подачу питьевой воды

    Жители Алеппо ждали возобновления подачи питьевой воды три месяца. После отступления из города террористы перекрыли все вентили водонасосной станции на берегу Евфрата, которая питала город. Правительственный войска пошли на штурм этого объекта.

    Сулейман Али, генерал сирийской армии: «Мы тщательно подготовились, окружили водонасосную станцию со всех сторон, и буквально за пару часов до начала штурма сумели отключить мобильную связь в этом районе. Боевики бежали, побросав оружие, попытались дистанционно подорвать фугасы, но у них ничего не получилось».

    Специалисты разминировали станцию и восстановили оборудование. Сейчас объект взяли под усиленную охрану. Власти считают, что террористы вновь могут попытаться отбить его.

    Новости по теме

    Решение сирийской проблемы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru