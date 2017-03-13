ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России с 13 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций — банка «Экономический союз» и «Торгового городского банка».

Обе организации, по информации Центробанка, неадекватно оценивали принятые на себя риски и размещали средства в низкокачественные активы.



ЦБ РФ: «При неудовлетворительном качестве активов банк „Экономический союз“ неадекватно оценивал принятые риски. В связи с низким качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами».



Кроме того, банк, по данным ЦБ, был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.



«Торговый городской банк» на фоне высокорискованной кредитной политики допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами, сообщили в ЦБ. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.



Согласно данным отчетности, по величине активов «Торговый городской банк» на 1 февраля занимал 231-е место в банковской системе РФ, «Экономический союз» — 367-е.