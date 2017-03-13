Аэропорты Берлина начали 25-часовую забастовку

Наземные службы двух берлинских аэропортов Тегель и Шёнефельд в понедельник утром начинают очередную забастовку с требованием повысить зарплату.
Сегодня аэропорты прекратят обслуживание практически всех рейсов — 448 в Тегел и 194 в Шёнефельде. Наземные службы приостановят работу в 04:00 по местному времени (06:00 по Москве) и возобновят в 05:00 во вторник.
Ведущий германский авиаперевозчик Lufthansa уже объявил, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена. Российские авиакомпании также внесли коррективы в расписание.
Так, «Аэрофлот» ряд рейсов на Берлин перенаправляет в Дрезден. Авиакомпания «Россия» в понедельник отменяет рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Германии и обратно, передает РИА Новости.
На прошлой неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов, отмечает «Интерфакс».
Ведущий германский авиаперевозчик Lufthansa уже объявил, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена. Российские авиакомпании также внесли коррективы в расписание.
Так, «Аэрофлот» ряд рейсов на Берлин перенаправляет в Дрезден. Авиакомпания «Россия» в понедельник отменяет рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Германии и обратно, передает РИА Новости.
Вниманию пассажиров, направляющихся в/из Берлина 13 марта 2017 года https://t.co/FzAQFutrkI— Аэрофлот (@aeroflot) 12 марта 2017 г.
На прошлой неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов, отмечает «Интерфакс».
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