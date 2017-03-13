CAS пожизненно дисквалифицировал российского доктора Португалова

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал фигуранта
допинг-скандала с участием Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергея Португалова.
Такое решение CAS вынес 10 марта. Экс-заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) обвиняется в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».
Дисквалификация вступила в силу с момента вынесения решения, сообщается на сайте ВФЛА.
Сергей Португалов фигурирует в скандально известном расследовании ARD о допинге в российской легкой атлетике. Этот скандал привел к расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отстранению российских легкоатлетов от Олимпийских игр 2016 года.
Дисквалификация вступила в силу с момента вынесения решения, сообщается на сайте ВФЛА.
Сергей Португалов фигурирует в скандально известном расследовании ARD о допинге в российской легкой атлетике. Этот скандал привел к расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отстранению российских легкоатлетов от Олимпийских игр 2016 года.
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