#ТЫСУПЕР!
Столыпин… Невыученные уроки
Прямой эфир доступен только по ТВ до 05:10
Столыпин… Невыученные уроки 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.03, 04:53

CAS пожизненно дисквалифицировал российского доктора Португалова

комментировать

CAS пожизненно дисквалифицировал российского доктора Португалова

CAS пожизненно дисквалифицировал российского доктора Португалова

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал фигуранта допинг-скандала с участием Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергея Португалова.

Такое решение CAS вынес 10 марта. Экс-заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) обвиняется в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

Дисквалификация вступила в силу с момента вынесения решения, сообщается на сайте ВФЛА.

Сергей Португалов фигурирует в скандально известном расследовании ARD о допинге в российской легкой атлетике. Этот скандал привел к расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отстранению российских легкоатлетов от Олимпийских игр 2016 года.

Новости по теме

Допинговые скандалы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru