В Москве ребенок получил ожоги, упав на горячий асфальт

В центре столицы девочка упала с самоката на горячий асфальт и получила ожоги кистей обеих рук.
Инцидент произошел у дома 6 на пересечении Мароновского и Якиманского проезда. Ремонтные работы проводились на проезжей части. Девочка, гулявшая с отцом, не справилась с самокатом и упала на горячий асфальт.
Правоохранительные органы проводят в связи со случившимся проверку.
В префектуре Центрального округа столицы ТАСС сообщили, что во время проведения работ и после были выставлены все необходимые предупреждающие знаки для автомобилистов.
Правоохранительные органы проводят в связи со случившимся проверку.
В префектуре Центрального округа столицы ТАСС сообщили, что во время проведения работ и после были выставлены все необходимые предупреждающие знаки для автомобилистов.
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