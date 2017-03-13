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  • 13.03, 03:21

В Москве ребенок получил ожоги, упав на горячий асфальт

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В Москве ребенок получил ожоги, упав на горячий асфальт

В Москве ребенок получил ожоги, упав на горячий асфальт

В центре столицы девочка упала с самоката на горячий асфальт и получила ожоги кистей обеих рук.

Инцидент произошел у дома 6 на пересечении Мароновского и Якиманского проезда. Ремонтные работы проводились на проезжей части. Девочка, гулявшая с отцом, не справилась с самокатом и упала на горячий асфальт.

Правоохранительные органы проводят в связи со случившимся проверку.

В префектуре Центрального округа столицы ТАСС сообщили, что во время проведения работ и после были выставлены все необходимые предупреждающие знаки для автомобилистов.

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