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  • 13.03, 03:21

Трамп послужил прообразом главного злодея в «Назад в будущее»

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Трамп послужил прообразом главного злодея в «Назад в будущее»

Трамп послужил прообразом главного злодея в «Назад в будущее»

Трамп послужил прообразом главного злодея в «Назад в будущее»

Создатели одного из фильмов культовой трилогии «Назад в будущее», как оказалось, «списали» образ злодея Биффа Таннена с Дональда Трампа.

Об этом автор сценария к фильму «Назад в будущее — 2» Боб Гейл заявил The Daily Beast еще в 2015 году, когда к Трампу еще не было приковано внимание всего мира. Накануне издание разместило в своем Twitter ссылку на материал, ставший в 2017 году куда более актуальным.



Во второй части трилогии дело происходит в 1985 году в так называемой альтернативной реальности, в которой Таннен из-за просчета Марти Макфлая неслыханно разбогател и прибрал к рукам его родной город. Штаб-квартира главного злодея Biff Tannen’s Pleasure Paradise Casino and Hotel (Казино и отель «Рай наслаждений Биффа Таннена») также, по словам Гейла, была задумана в качестве пародии на Trump Plaza Hotel and Casino (Казино и отель «Трамп») в штате Нью-Джерси, отмечает ТАСС.

The Daily Beast подчеркивает, что в фильме Макфлаю и его другу Доку Брауну удалось предотвратить приход Таннена к власти, изменив события в прошлом.

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