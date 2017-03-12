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  • 12.03, 22:49

«Ростов» и «Терек» сыграли вничью в матче 19-го тура ЧР

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  • Фото РИА Новости, Сергей Пивоваров
«Ростов» и «Терек» сыграли вничью в матче <nobr>19-го</nobr> тура ЧР

«Ростов» и «Терек» сыграли вничью в матче 19-го тура ЧР

«Ростов» и «Терек» сыграли вничью в матче <nobr>19-го</nobr> тура ЧР
  • Фото РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • Матч «Ростов» — «Терек», прошедший в Ростове-на-Дону, завершился нулевой ничьей.

    «Терек» с 29 очками идет в турнирной таблице на 6-й строчке. «Ростов» расположился строчкой ниже: он уступает по дополнительным показателям.


    Лидерство в чемпионате по-прежнему принадлежит столичному «Спартаку», который в воскресенье в матче с «Анжи» увеличил отрыв до 8 очков. У ближайших преследователей ЦСКА и «Зенита» по 36 очков.

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