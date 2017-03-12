«Ростов» и «Терек» сыграли вничью в матче 19-го тура ЧР

Матч «Ростов» — «Терек», прошедший в
Ростове-на-Дону, завершился нулевой ничьей.
«Терек» с 29 очками идет в турнирной таблице на 6-й строчке. «Ростов» расположился строчкой ниже: он уступает по дополнительным показателям.
Лидерство в чемпионате по-прежнему принадлежит столичному «Спартаку», который в воскресенье в матче с «Анжи» увеличил отрыв до 8 очков. У ближайших преследователей ЦСКА и «Зенита» по 36 очков.
Конец матча— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 марта 2017 г.
19-й тур РФПЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Терек» (Грозный) — 0:0 (0:0)
Лидерство в чемпионате по-прежнему принадлежит столичному «Спартаку», который в воскресенье в матче с «Анжи» увеличил отрыв до 8 очков. У ближайших преследователей ЦСКА и «Зенита» по 36 очков.
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