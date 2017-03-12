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  • 12.03, 21:17

Ополченцы ДНР отбили атаку ВСУ в Азовском море

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Ополченцы ДНР отбили атаку ВСУ в Азовском море

Ополченцы ДНР отбили атаку ВСУ в Азовском море

В результате попытки ВСУ атаковать позиции ДНР в территориальных водах провозглашенной республики двое украинских военных погибли и трое пострадали. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, вчера два украинских боевых катера вошли в территориальные воды ДНР для ведения разведки и провокаций, включающих применение огня.

Эдуард Басурин: «Мы вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия и ПТУР, в результате чего один из катеров получил серьезные повреждения и был сегодня отбуксирован».

Он уточнил, что получена информация о гибели двоих и ранении троих военнослужащих ВСУ, передает «Интерфакс».

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