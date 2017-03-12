Бизнесмены предложили автоконцернам тестировать внедорожники на ямах в центре Волгограда

Колдобины, выбоины, ямы, дыры, рытвины — в русском языке существует множество слов, характеризующих «дорожную обстановку». Состояние российских дорог отзывается у граждан, которые по ним передвигаются, ненормативной лексикой и жаждой мщения.
По данным депутата Госдумы и лидера движения «Убитые дороги» Александра Васильева, в ненормативном состоянии находятся порядка 70–80% дорог.
В народном рейтинге городов с самыми «убитыми» дорогами Волгоград неизменно оказывается в числе лидеров. Местные предприниматели даже разработали шуточный бизнес-проект, предложив обратиться к мировым производителям внедорожников, чтобы они тестировали свои машины в центре города. Зачем строить специальные полигоны, когда и тут — яма на яме.
Город готовится к чемпионату мира по футболу, под это дело здесь уже получили 3 млрд рублей и заасфальтировали полтора миллиона квадратных метров дорог. Команда нового губернатора обещает не повторять ошибки прежней власти. Первая цель — избавиться от недобросовестных подрядчиков, которые в былые времена чудесным образом выигрывали тендеры на строительство дорог.
Виталий Земцов, председатель комитета дорожного хозяйства Волгограда: «Согласно условиям контракта, в течение четырех лет они должны нести гарантийные обязательства. А это для них большая обуза. И делать они должны это за свой счет».
Если асфальт растает вместе со снегом, ремонт оплачивает подрядчик. По мере продвижения мартовской оттепели с юга страны на север, выясняется, что и в других городах ситуация ничуть не лучше.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
В народном рейтинге городов с самыми «убитыми» дорогами Волгоград неизменно оказывается в числе лидеров. Местные предприниматели даже разработали шуточный бизнес-проект, предложив обратиться к мировым производителям внедорожников, чтобы они тестировали свои машины в центре города. Зачем строить специальные полигоны, когда и тут — яма на яме.
Город готовится к чемпионату мира по футболу, под это дело здесь уже получили 3 млрд рублей и заасфальтировали полтора миллиона квадратных метров дорог. Команда нового губернатора обещает не повторять ошибки прежней власти. Первая цель — избавиться от недобросовестных подрядчиков, которые в былые времена чудесным образом выигрывали тендеры на строительство дорог.
Виталий Земцов, председатель комитета дорожного хозяйства Волгограда: «Согласно условиям контракта, в течение четырех лет они должны нести гарантийные обязательства. А это для них большая обуза. И делать они должны это за свой счет».
Если асфальт растает вместе со снегом, ремонт оплачивает подрядчик. По мере продвижения мартовской оттепели с юга страны на север, выясняется, что и в других городах ситуация ничуть не лучше.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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