#ТЫСУПЕР!
Беглец
Беглец 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 21:17
Бизнесмены предложили автоконцернам тестировать внедорожники на ямах в центре Волгограда. автомобили, Волгоград, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бизнесмены предложили автоконцернам тестировать внедорожники на ямах в центре Волгограда

1 комментарий
Бизнесмены предложили автоконцернам тестировать внедорожники на ямах в центре Волгограда

Бизнесмены предложили автоконцернам тестировать внедорожники на ямах в центре Волгограда

Бизнесмены предложили автоконцернам тестировать внедорожники на ямах в центре Волгограда

    Колдобины, выбоины, ямы, дыры, рытвины — в русском языке существует множество слов, характеризующих «дорожную обстановку». Состояние российских дорог отзывается у граждан, которые по ним передвигаются, ненормативной лексикой и жаждой мщения.

    По данным депутата Госдумы и лидера движения «Убитые дороги» Александра Васильева, в ненормативном состоянии находятся порядка 70–80% дорог.

    В народном рейтинге городов с самыми «убитыми» дорогами Волгоград неизменно оказывается в числе лидеров. Местные предприниматели даже разработали шуточный бизнес-проект, предложив обратиться к мировым производителям внедорожников, чтобы они тестировали свои машины в центре города. Зачем строить специальные полигоны, когда и тут — яма на яме.

    Город готовится к чемпионату мира по футболу, под это дело здесь уже получили 3 млрд рублей и заасфальтировали полтора миллиона квадратных метров дорог. Команда нового губернатора обещает не повторять ошибки прежней власти. Первая цель — избавиться от недобросовестных подрядчиков, которые в былые времена чудесным образом выигрывали тендеры на строительство дорог.

    Виталий Земцов, председатель комитета дорожного хозяйства Волгограда: «Согласно условиям контракта, в течение четырех лет они должны нести гарантийные обязательства. А это для них большая обуза. И делать они должны это за свой счет».

    Если асфальт растает вместе со снегом, ремонт оплачивает подрядчик. По мере продвижения мартовской оттепели с юга страны на север, выясняется, что и в других городах ситуация ничуть не лучше.

    Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru