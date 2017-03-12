Овечкин насмешил публику падением за бортик в матче НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в девятом матче кряду и повторил свой антирекорд, однако все же дал болельщикам, партнерам по команде, а также комментаторам встречи повод для улыбки.

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«Вашингтон» в гостях уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4. В одной из смен в третьем периоде Овечкин пытался быстро перемахнуть через бортик площадки, чтобы избежать удаления за нарушение численного состава, но немного не рассчитал и буквально завалился на спину, задрав ноги и рассмешив одноклубников.



Комментаторы матча пошутили, что «этот парень однозначно войдет в Зал славы в Торонто, так как в хоккее он может все, кроме одной вещи — как делать замену».



Видео курьезного падения Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал на своем сайте.

