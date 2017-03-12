#ТЫСУПЕР!
Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 16:45

Овечкин насмешил публику падением за бортик в матче НХЛ

комментировать

Овечкин насмешил публику падением за бортик в матче НХЛ

Овечкин насмешил публику падением за бортик в матче НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в девятом матче кряду и повторил свой антирекорд, однако все же дал болельщикам, партнерам по команде, а также комментаторам встречи повод для улыбки.

«Вашингтон» в гостях уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4. В одной из смен в третьем периоде Овечкин пытался быстро перемахнуть через бортик площадки, чтобы избежать удаления за нарушение численного состава, но немного не рассчитал и буквально завалился на спину, задрав ноги и рассмешив одноклубников.

Комментаторы матча пошутили, что «этот парень однозначно войдет в Зал славы в Торонто, так как в хоккее он может все, кроме одной вещи — как делать замену».

Видео курьезного падения Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал на своем сайте.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru