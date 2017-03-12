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  • 12.03, 16:45

В Нижегородской области контрактник Росгвардии открыл огонь по полицейским и покончил с собой

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В Нижегородской области контрактник Росгвардии открыл огонь по полицейским и покончил с собой

В Нижегородской области контрактник Росгвардии открыл огонь по полицейским и покончил с собой

В городе Дзержинске Нижегородской области служащий Росгвардии покончил жизнь самоубийством, скрываясь от преследования сотрудников ГИБДД, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД попытались остановить вызвавший подозрение автомобиль в рамках рейда по выявлению нетрезвых водителей. Автомобиль не остановился и попытался скрыться. Догнать злоумышленника удалось на территории одного из гаражных кооперативов.

Выйдя из автомобиля, водитель открыл по полицейским огонь, а затем выстрелил себе в шею. От полученного ранения он скончался на месте. Как выяснилось позже, мужчина проходил службу по контракту в войсковой части Дзержинска, относящейся к Росгвардии РФ.

В пресс-службе Управления МВД по Нижегородской области факт перестрелки подтвердили, отметив, что ранение получил один из полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние медики оценивают как стабильное.

Также в ведомстве озвучили подробности происшествия. По данным МВД, водитель выстрелил себе в голову, а не в шею, передает «Интерфакс».

Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области: «Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову».

В пресс-службе Управления Росгвардии по ПФО со своей стороны подтвердили, что в перестрелке участвовал их контрактник. Собеседник агентства добавил, что у нарушителя, по предварительным данным, были семейно-бытовые проблемы.

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