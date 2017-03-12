#ТЫСУПЕР!
Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 16:45

Саудовская Аравия намерена депортировать 5 миллионов мигрантов

комментировать

Саудовская Аравия намерена депортировать 5 миллионов мигрантов

Саудовская Аравия намерена депортировать 5 миллионов мигрантов

Власти Саудовской Аравии разрабатывают программу по депортации, под которую попадут приблизительно 20% населения. Речь идет о пяти миллионах мигрантов.

Это решение в настоящее время обсуждается в Консультативной ассамблее. Власти рассматривают такую возможность, поскольку опасаются, что миллионы мигрантов потребуют «натурализовать» их — предоставить саудовское подданство. Об этом сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Если информация о планах властей подтвердится, то эта депортация может стать самой масштабной в современной истории. Примечательно, что это не первая кампания по выдворению нелегалов. В период с 2012-го по 2015 год из Саудовской Аравии депортировали 243 тысячи пакистанцев, некоторых из них обвинили в терроризме.

Массовая миграция в королевство началась в 1970-е на фоне нефтяного бума. Трудовая миграция в Саудовской Аравии называется кафала. Согласно ей, приезжий получает право на проживание благодаря нанимателю-саудовцу, без разрешения которого он не может сменить место работы или найти нового работодателя.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru