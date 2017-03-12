Саудовская Аравия намерена депортировать 5 миллионов мигрантов

Власти Саудовской Аравии разрабатывают программу по депортации, под которую попадут приблизительно 20% населения. Речь идет о пяти миллионах мигрантов.
Это решение в настоящее время обсуждается в Консультативной ассамблее. Власти рассматривают такую возможность, поскольку опасаются, что миллионы мигрантов потребуют «натурализовать» их — предоставить саудовское подданство. Об этом сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на местные СМИ.
Если информация о планах властей подтвердится, то эта депортация может стать самой масштабной в современной истории. Примечательно, что это не первая кампания по выдворению нелегалов. В период с 2012-го по 2015 год из Саудовской Аравии депортировали 243 тысячи пакистанцев, некоторых из них обвинили в терроризме.
Массовая миграция в королевство началась в 1970-е на фоне нефтяного бума. Трудовая миграция в Саудовской Аравии называется кафала. Согласно ей, приезжий получает право на проживание благодаря нанимателю-саудовцу, без разрешения которого он не может сменить место работы или найти нового работодателя.
Если информация о планах властей подтвердится, то эта депортация может стать самой масштабной в современной истории. Примечательно, что это не первая кампания по выдворению нелегалов. В период с 2012-го по 2015 год из Саудовской Аравии депортировали 243 тысячи пакистанцев, некоторых из них обвинили в терроризме.
Массовая миграция в королевство началась в 1970-е на фоне нефтяного бума. Трудовая миграция в Саудовской Аравии называется кафала. Согласно ей, приезжий получает право на проживание благодаря нанимателю-саудовцу, без разрешения которого он не может сменить место работы или найти нового работодателя.
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