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  • 12.03, 13:43

Латвия отказалась от предложения Минобороны РФ посетить военные объекты под Псковом

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Латвия отказалась от предложения Минобороны РФ посетить военные объекты под Псковом

Латвия отказалась от предложения Минобороны РФ посетить военные объекты под Псковом

Латвия не стала направлять своих представителей на военные объекты в Псковской области по приглашению Минобороны РФ.

Ранее власти прибалтийского государства высказывали опасения в отношении двух российских военных объектов: бригады армейской авиации в городе Остров и Псковской дивизии ВДВ. Чтобы развеять эту озабоченность, в Минобороны пригласили латвийских специалистов посетить эти объекты.

Минобороны РФ: «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз… в данном районе».

Также представитель военного ведомства сообщил, что Россия в прошлом году не менее 30 раз приглашала представителей НАТО на различные мероприятия, в том числе в качестве наблюдателей на учения «Кавказ-2016», отмечает РИА Новости.

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