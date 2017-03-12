Латвия отказалась от предложения Минобороны РФ посетить военные объекты под Псковом

Латвия не стала направлять своих представителей на военные объекты в Псковской области по приглашению Минобороны РФ.
Ранее власти прибалтийского государства высказывали опасения в отношении двух российских военных объектов: бригады армейской авиации в городе Остров и Псковской дивизии ВДВ. Чтобы развеять эту озабоченность, в Минобороны пригласили латвийских специалистов посетить эти объекты.
Минобороны РФ: «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз… в данном районе».
Также представитель военного ведомства сообщил, что Россия в прошлом году не менее 30 раз приглашала представителей НАТО на различные мероприятия, в том числе в качестве наблюдателей на учения «Кавказ-2016», отмечает РИА Новости.
Минобороны РФ: «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз… в данном районе».
Также представитель военного ведомства сообщил, что Россия в прошлом году не менее 30 раз приглашала представителей НАТО на различные мероприятия, в том числе в качестве наблюдателей на учения «Кавказ-2016», отмечает РИА Новости.
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