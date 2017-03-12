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  • 12.03, 13:43
Новинка недели: тестируем «бесшумный» блендер. изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новинка недели: тестируем «бесшумный» блендер

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Новинка недели: тестируем «бесшумный» блендер

Новинка недели: тестируем «бесшумный» блендер

Новинка недели: тестируем «бесшумный» блендер

    Пусть вас не обманывает слово «бесшумный» в названии — это рекламное преувеличение. Это вполне обычный хороший блендер, довольно мощный — 700 ватт, умеет рубить лед и готовить смузи. Но он действительно делает это чуть тише, чем другие. Насколько тише, проверила программа «Чудо техники».

    Взяли второй блендер с похожими характеристиками, но совершенно обычный. Загрузили оба прибора морковкой, включили и измерили уровень шума. Уровень «бесшумного» — 87–88 децибел. Обычного — где-то 91. Кажется, что примерно одинаково? Нет. На самом деле отличие на 1 децибел означает разницу в громкости на 20%. По крайней мере, через две закрытые межкомнатные двери звук его работы практически не слышен.

    В остальном блендер как блендер — моется легко, на столе стоит крепко. Разве что пятиугольная крышка не так удобна, как круглая. Но и за тишину приходится платить: цена выше средней — 5500 рублей. А еще кувшин сделан из звукопоглощающего стекла, и поэтому очень тяжелый.

    Оценка «Чуда техники» — 4 балла из 5.

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