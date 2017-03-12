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  • 12.03, 12:11

Слон хоботом забил до смерти сотрудника зоопарка в Японии

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Слон хоботом забил до смерти сотрудника зоопарка в Японии

Слон хоботом забил до смерти сотрудника зоопарка в Японии

Нападение животного на человека произошло в одном из самых популярных в Японии тематических парков отдыха Adventure World. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Трагедия случилась сегодня. В вольер к слону вошли два специалиста по работе с животными. У них в руках были швабры, которыми они собирались почистить питомца, передает агентство Kyodo.

Однако слон начал сильно нервничать и размахивать хоботом из стороны в сторону. В какой-то момент он схватил работника зоопарка — 37-летнего гражданина Таиланда Уичаи Мади — и отбросил к железному забору. После этого животное еще несколько раз протащило мужчину по вольеру.

Пострадавшего доставили в больницу. Но медики не смогли его спасти. Мужчина скончался от полученных повреждений. Что стало причиной агрессии слона, пока не ясно. Ветеринары пытаются установить, что разозлило животное.

Парк отдыха Adventure World находится в префектуре Вакаяма на западе Японии. В нем располагается зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений. Adventure World пользуется большой популярностью, в частности, потому, что в нем содержатся большие панды, посмотреть на которых ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

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