Вся жизнь Владимира Сафонова прошла под грифом «совершенно секретно». И это не случайно, ведь этого человека называют главным медиумом России и главным экстрасенсом Кремля.
Владимир Сафонов при жизни производил впечатление обычного гражданина: скромный, молчаливый, с быстрым, цепким, проницательным взглядом. Находившиеся рядом люди даже не догадывались, что седой джентльмен в неприметном пиджаке может читать мысли, как открытую книгу. Секретный сотрудник госбезопасности Владимир Сафонов лично знал знаменитого прорицателя Вольфа Мессинга, и даже сама Ванга прислушивалась к нему.
В строжайшей тайне (даже от членов своей семьи) он помогал первым лицам государства. Сафонов выполнял самые трудные и щекотливые задания спецслужб. Обладая уникальным даром и сверхспособностями, он видел сквозь годы и расстояния, искал и находил самых опасных убийц. К нему за помощью приходили те, кого уже не могли спасти самые лучшие медики.
Сафонов знал все и про всех, словно рентген видел людей насквозь, но сам всегда сторонился камер. Впервые видеозапись с человеком, в чьей судьбе и сейчас слишком много государственных тайн, появилась на телеэкране.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
В строжайшей тайне (даже от членов своей семьи) он помогал первым лицам государства. Сафонов выполнял самые трудные и щекотливые задания спецслужб. Обладая уникальным даром и сверхспособностями, он видел сквозь годы и расстояния, искал и находил самых опасных убийц. К нему за помощью приходили те, кого уже не могли спасти самые лучшие медики.
Сафонов знал все и про всех, словно рентген видел людей насквозь, но сам всегда сторонился камер. Впервые видеозапись с человеком, в чьей судьбе и сейчас слишком много государственных тайн, появилась на телеэкране.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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