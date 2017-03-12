#ТЫСУПЕР!
Агент особого назначения
Недоступно в Вашей стране
Агент особого назначения 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 06:07

СМИ: Криштиану Роналду скоро станет отцом близнецов

комментировать
СМИ: Криштиану Роналду скоро станет отцом близнецов

СМИ: Криштиану Роналду скоро станет отцом близнецов

СМИ: Криштиану Роналду скоро станет отцом близнецов
  • Фото: Cristiano Ronaldo/ facebook.com

    • Суррогатная мать родит футболисту Криштиану Роналду двойню.

    Как пишет The Sun со ссылкой на источники в семье звезды футбола, Криштиану Роналду в самое ближайшее время вновь отцом близнецов. Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии вновь воспользовался услугами суррогатной матери, которая скоро родит двойню.

    У 32-летнего футболиста Роналду уже есть сын, также родившийся от суррогатной матери. СМИ предполагают, что спортсмен не хочет, чтобы Криштиану-младший рос без братьев и сестер.

    В конце января португальские таблоиды писали, что мама футболиста, наконец-то, уговорила Роналду жениться, и что его избранницей стала 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара встречается около полугода.

    Напомним, в конце 2016 года Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок миллионы футбольных болельщиков в всем мире.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru