СМИ: Криштиану Роналду скоро станет отцом близнецов

Суррогатная мать родит футболисту Криштиану Роналду двойню.
Как пишет The Sun со ссылкой на источники в семье звезды футбола, Криштиану Роналду в самое ближайшее время вновь отцом близнецов. Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии вновь воспользовался услугами суррогатной матери, которая скоро родит двойню.
У 32-летнего футболиста Роналду уже есть сын, также родившийся от суррогатной матери. СМИ предполагают, что спортсмен не хочет, чтобы Криштиану-младший рос без братьев и сестер.
В конце января португальские таблоиды писали, что мама футболиста, наконец-то, уговорила Роналду жениться, и что его избранницей стала 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара встречается около полугода.
Напомним, в конце 2016 года Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок миллионы футбольных болельщиков в всем мире.
У 32-летнего футболиста Роналду уже есть сын, также родившийся от суррогатной матери. СМИ предполагают, что спортсмен не хочет, чтобы Криштиану-младший рос без братьев и сестер.
В конце января португальские таблоиды писали, что мама футболиста, наконец-то, уговорила Роналду жениться, и что его избранницей стала 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара встречается около полугода.
Напомним, в конце 2016 года Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок миллионы футбольных болельщиков в всем мире.
Cristiano Ronaldo expecting twins with surrogate mother. via /r/soccer https://t.co/npTLttlV8Z #Soccardo pic.twitter.com/KAM33tVj3y— Soccardo (@SoccardoGame) 12 марта 2017 г.
Комментарии