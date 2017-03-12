В Батуми произошли столкновения митингующих и полиции: видео

Спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих в Батуми. Требующие освобождения задержанных водителей активисты перевернули полицейскую машину и забросали правоохранителей камнями.
В результате беспорядков в грузинском городе Батуми пострадали более 20 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет «Интерфакс».
Заал Микеладзе, министр здравоохранения Аджарии: «За медицинской помощью обратились 22 человека. Большинство пострадавших уже выписаны из больницы».
Стихийный митинг в Батуми возник в субботу. Причиной стало задержание патрульными полицейскими двоих водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались выплачивать штрафы. Очевидцы утверждают, что полицейские оскорбляли водителей. Полиция опровергает и говорит, что водители вели себя агрессивно. По сведениям ТАСС, кроме них полиция задержала еще четырех человек.
К зданию главного управления городской полиции пришли сотни жителей Батуми, требующих освобождения задержанных. Местные жители уверены, что задержанные водители не нарушали правила дорожного движения и парковки, и были оштрафованы безосновательно. В полиции же уверены, что водители задержаны правомерно, поскольку не подчинились требованиям сотрудников правоохранительных органов.
Обстановка у здания полиции накалилась. Протестующие забросали правоохранителей камнями и перевернули полицейский автомобиль, а также попытались ворваться в здание управления полиции. Прибывший к месту происшествия спецназ применил против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Местные телеканалы ведут трансляцию с места происшествия. Ведутся переговоры между активистами и представителями властей.
Заал Микеладзе, министр здравоохранения Аджарии: «За медицинской помощью обратились 22 человека. Большинство пострадавших уже выписаны из больницы».
Стихийный митинг в Батуми возник в субботу. Причиной стало задержание патрульными полицейскими двоих водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались выплачивать штрафы. Очевидцы утверждают, что полицейские оскорбляли водителей. Полиция опровергает и говорит, что водители вели себя агрессивно. По сведениям ТАСС, кроме них полиция задержала еще четырех человек.
К зданию главного управления городской полиции пришли сотни жителей Батуми, требующих освобождения задержанных. Местные жители уверены, что задержанные водители не нарушали правила дорожного движения и парковки, и были оштрафованы безосновательно. В полиции же уверены, что водители задержаны правомерно, поскольку не подчинились требованиям сотрудников правоохранительных органов.
Обстановка у здания полиции накалилась. Протестующие забросали правоохранителей камнями и перевернули полицейский автомобиль, а также попытались ворваться в здание управления полиции. Прибывший к месту происшествия спецназ применил против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Местные телеканалы ведут трансляцию с места происшествия. Ведутся переговоры между активистами и представителями властей.
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