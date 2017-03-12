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  • 12.03, 01:35

Минюст США уволил отказавшегося уйти в отставку прокурора

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Минюст США уволил отказавшегося уйти в отставку прокурора

Минюст США уволил отказавшегося уйти в отставку прокурора

Прокурора Манхэттена, отказавшегося добровольно уйти в отставку, уволили приказом Минюста США.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара был уволен после того, как отказался уйти в отставку «по собственному желанию», в соответствии с распоряжением администрации США.

Об этом Бхарара написал на своей странице в Twitter.

Прит Бхарара, бывший прокурор Манхэттена: «Я не подавал в отставку. Только что меня уволили».




Накануне Минюст США потребовал ухода в отставку от 46 прокуроров, которые были назначены на свои должности предыдущим президентом США Бараком Обамой. Подобное считается обычной практикой при смене администраций Белого дома. В числе тех, кто должен сложить полномочия, был и Бхарара, который отказался уходить в отставку. Как передает CNN, Бхарара встречался с нынешним президентом США Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах, в ноябре 2016 года. И тогда Трамп якобы пообещал, что Бхарара сохранит свою должность.

В Белом доме пока никак не прокомментировали эту информацию.

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