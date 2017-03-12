Минюст США уволил отказавшегося уйти в отставку прокурора

Прокурора Манхэттена, отказавшегося добровольно уйти в отставку, уволили приказом Минюста США.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара был уволен после того, как отказался уйти в отставку «по собственному желанию», в соответствии с распоряжением администрации США.
Об этом Бхарара написал на своей странице в Twitter.
Прит Бхарара, бывший прокурор Манхэттена: «Я не подавал в отставку. Только что меня уволили».
Накануне Минюст США потребовал ухода в отставку от 46 прокуроров, которые были назначены на свои должности предыдущим президентом США Бараком Обамой. Подобное считается обычной практикой при смене администраций Белого дома. В числе тех, кто должен сложить полномочия, был и Бхарара, который отказался уходить в отставку. Как передает CNN, Бхарара встречался с нынешним президентом США Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах, в ноябре 2016 года. И тогда Трамп якобы пообещал, что Бхарара сохранит свою должность.
В Белом доме пока никак не прокомментировали эту информацию.
Об этом Бхарара написал на своей странице в Twitter.
Прит Бхарара, бывший прокурор Манхэттена: «Я не подавал в отставку. Только что меня уволили».
I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.— Preet Bharara (@PreetBharara) 11 марта 2017 г.
Накануне Минюст США потребовал ухода в отставку от 46 прокуроров, которые были назначены на свои должности предыдущим президентом США Бараком Обамой. Подобное считается обычной практикой при смене администраций Белого дома. В числе тех, кто должен сложить полномочия, был и Бхарара, который отказался уходить в отставку. Как передает CNN, Бхарара встречался с нынешним президентом США Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах, в ноябре 2016 года. И тогда Трамп якобы пообещал, что Бхарара сохранит свою должность.
В Белом доме пока никак не прокомментировали эту информацию.
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