Украина возобновила поставки воды в ЛНР

Поставки воды на неподконтрольные Киеву территории Луганской области возобновлены.
Водоснабжение восстановлено в городах Кадиевка и Первомайск, сообщает в субботу Луганская военно-гражданская администрация. По данным украинской стороны, сбой в подаче воды произошел из-за ночных обстрелов со стороны ополченцев, в результате был поврежден магистральный трубопровод. Ремонт был завершен лишь около пяти часов вечера.
Ранее сегодня власти Луганской народной республики сообщили о внезапном прекращении подачи воды с Западной фильтровальной насосной станции, которая находится подконтрольной Киеву территории и обеспечивает подачу воды в города Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч и Антрацит.
Ранее сегодня власти Луганской народной республики сообщили о внезапном прекращении подачи воды с Западной фильтровальной насосной станции, которая находится подконтрольной Киеву территории и обеспечивает подачу воды в города Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч и Антрацит.
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