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  • 11.03, 19:31

В Донбассе 12-летний мальчик подорвался на найденной на дороге гранате

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В Донбассе 12-летний мальчик подорвался на найденной на дороге гранате

В Донбассе <nobr>12-летний</nobr> мальчик подорвался на найденной на дороге гранате

В полицию города Угледар поступило сообщение о взрыве в жилом районе. Приехавшие на место ЧП оперативники нашли тело ребенка.

Возвращавшийся домой с занятий в школе искусств в Угледаре ученик седьмого класса нашел на дороге гранату. Боеприпас взорвался у ребенка в руках. 12-летний мальчик погиб, сообщает полиция Донецкой области Украины.

Полицейские ведут осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Других взрывоопасных предметов на месте ЧП не выявлено, сообщает канал «112: Украина».

Город Угледар находится западной части Донецкой области, расположен в 57 км к юго-западу от Донецка. Населенный пункт находится в зоне украинского военного конфликта. В 2014 — 2015 годах в Угледаре массово селились беженцы из самопровозглашенных республик.

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