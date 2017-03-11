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  • 11.03, 17:59
На Ставрополье во время движения загорелся автобус с пассажирами. автобусы, пожары, Ставропольский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Ставрополье во время движения загорелся автобус с пассажирами

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На Ставрополье во время движения загорелся автобус с пассажирами

На Ставрополье во время движения загорелся автобус с пассажирами

На Ставрополье во время движения загорелся автобус с пассажирами
  • Фото: 26.мвд.рф

    • Рейсовый автобус сгорел в Ставропольском крае, водитель при тушении получил ожоги, все пассажиры успели спастись.

    В УГИБДД по Ставропольскому краю сообщают, что автобус следовал в Москву. Пассажирский транспорт загорелся прямо во время движения.

    УГИБДД по Ставропольскому краю: «Днем произошло возгорание рейсового автобуса „Неоплан“, двигавшегося по маршруту Нефтекумск — Москва. Водитель увидел пламя в моторном отсеке и попросил пассажиров покинуть салон. Всего в автобусе было 30 пассажиров и 2 водителя».

    Водители пробовали сами справиться с пожаром, но автобус сгорел в считаные минуты. Один из водителей получил ожоги, ему оказана медицинская помощь.

    По предварительным данным, причина возгорания — техническая неисправность автобуса.

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