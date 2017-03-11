На Ставрополье во время движения загорелся автобус с пассажирами

Рейсовый автобус сгорел в Ставропольском крае, водитель при тушении получил ожоги, все пассажиры успели спастись.

В УГИБДД по Ставропольскому краю сообщают, что автобус следовал в Москву. Пассажирский транспорт загорелся прямо во время движения.



УГИБДД по Ставропольскому краю: «Днем произошло возгорание рейсового автобуса „Неоплан“, двигавшегося по маршруту Нефтекумск — Москва. Водитель увидел пламя в моторном отсеке и попросил пассажиров покинуть салон. Всего в автобусе было 30 пассажиров и 2 водителя».



Водители пробовали сами справиться с пожаром, но автобус сгорел в считаные минуты. Один из водителей получил ожоги, ему оказана медицинская помощь.



По предварительным данным, причина возгорания — техническая неисправность автобуса.