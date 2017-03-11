В Москве разбойник с револьвером ограбил девять микрокредитных офисов

Полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья, который ограбил девять московских микрофинансовых организаций, угрожая сотрудникам револьвером.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина врывался в офисы организаций, выдающих микрозаймы, и, угрожая оружием, забирал деньги. После злоумышленник безнаказанно скрывался с места преступления. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, составила около полумиллиона рублей.



Представитель МВД добавила, что в момент задержания у мужчины нашли мобильный телефон и предмет, похожий на револьвер. Сейчас уже доказана причастность задержанного к девяти разбойным нападениям. Возможно, подобных эпизодов было больше.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».