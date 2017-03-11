#ТЫСУПЕР!
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 17:59

В Москве разбойник с револьвером ограбил девять микрокредитных офисов

2 комментария

В Москве разбойник с револьвером ограбил девять микрокредитных офисов

В Москве разбойник с револьвером ограбил девять микрокредитных офисов

Полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья, который ограбил девять московских микрофинансовых организаций, угрожая сотрудникам револьвером.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина врывался в офисы организаций, выдающих микрозаймы, и, угрожая оружием, забирал деньги. После злоумышленник безнаказанно скрывался с места преступления. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, составила около полумиллиона рублей.

Представитель МВД добавила, что в момент задержания у мужчины нашли мобильный телефон и предмет, похожий на револьвер. Сейчас уже доказана причастность задержанного к девяти разбойным нападениям. Возможно, подобных эпизодов было больше.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru