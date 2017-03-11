Том Хэнкс купил российскую «Буханку»

Звезда Голливуда опубликовал в соцсети фото, на котором стоит рядом с автомобилем
УАЗ-452.
На фото, опубликованном в Instagram актера, Том Хэнкс в спортивных шортах и кроссовках открывает дверь автомобиля производства ульяновского завода УАЗ-452. В России такой автомобиль чаще называют «Буханкой» или «Таблеткой».
«У меня новый грузовик! Я собираюсь в поход! Хэнкс», — написал актер.
Пост Тома Хэнкса собрал почти 90 тысяч лайков и множество комментариев. Российские подписчики выразили голливудской звезде свое восхищение, а один из пользователей назвал его «настоящим мужиком».
«У меня новый грузовик! Я собираюсь в поход! Хэнкс», — написал актер.
Пост Тома Хэнкса собрал почти 90 тысяч лайков и множество комментариев. Российские подписчики выразили голливудской звезде свое восхищение, а один из пользователей назвал его «настоящим мужиком».
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