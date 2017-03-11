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  • 11.03, 16:29
Пострадавших в серьезной аварии на МКАД эвакуировали вертолетами. ДТП, МКАД, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пострадавших в серьезной аварии на МКАД эвакуировали вертолетами

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Пострадавших в серьезной аварии на МКАД эвакуировали вертолетами

Пострадавших в серьезной аварии на МКАД эвакуировали вертолетами

Пострадавших в серьезной аварии на МКАД эвакуировали вертолетами

    Столичные инспекторы выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое случилось на Московской кольцевой автодороге.

    Трагедия произошла в 12:20 на 28-м километре внешней стороны МКАД. Там легковой автомобиль Renault Logan съехал в кювет. Детали случившегося не сообщаются, известно только, что пострадали 4 человека, находившиеся в одной машине.

    Для эвакуации раненых на место ЧП прибыли 2 вертолета Московского авиационного центра. Один мужчина с серьезными травмами доставлен в НИИ имени Склифосовского, второй направлен в ГКБ №79. Во время полета врачи подключили пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.

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