Пострадавших в серьезной аварии на МКАД эвакуировали вертолетами

Столичные инспекторы выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое случилось на Московской кольцевой автодороге.
Трагедия произошла в 12:20 на 28-м километре внешней стороны МКАД. Там легковой автомобиль Renault Logan съехал в кювет. Детали случившегося не сообщаются, известно только, что пострадали 4 человека, находившиеся в одной машине.
Для эвакуации раненых на место ЧП прибыли 2 вертолета Московского авиационного центра. Один мужчина с серьезными травмами доставлен в НИИ имени Склифосовского, второй направлен в ГКБ №79. Во время полета врачи подключили пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.
Для эвакуации раненых на место ЧП прибыли 2 вертолета Московского авиационного центра. Один мужчина с серьезными травмами доставлен в НИИ имени Склифосовского, второй направлен в ГКБ №79. Во время полета врачи подключили пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.
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