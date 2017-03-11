#ТЫСУПЕР!
Двойные стандарты
Двойные стандарты 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 14:57

В Екатеринбурге вызвали МЧС для спасения застрявшей на дереве дельтапланеристки

комментировать
В Екатеринбурге вызвали МЧС для спасения застрявшей на дереве дельтапланеристки

В Екатеринбурге вызвали МЧС для спасения застрявшей на дереве дельтапланеристки

В Екатеринбурге вызвали МЧС для спасения застрявшей на дереве дельтапланеристки
  • Фото: 66.mchs.gov.ru

    • Спасатели Екатеринбурга проводят операцию по спасению дельтапланеристки, зацепившейся за дерево во время полета.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, девушка, совершавшая полет на дельтаплане, зацепилась и повисла на дереве в лесной зоне на улице Изотопной. На место происшествия прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части и спасатели Службы спасения Свердловской области. В операции участвуют 12 человек, которые используют три единицы техники.

    Сообщается, что спасатели с помощью спецтехники поднимутся на дерево, а затем доберутся до пострадавшей. Девушку постараются аккуратно отцепить от летательного аппарата и спустить на землю.

    На месте инцидента также находятся медики и сотрудники полиции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru