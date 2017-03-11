В Екатеринбурге вызвали МЧС для спасения застрявшей на дереве дельтапланеристки

Спасатели Екатеринбурга проводят операцию по спасению дельтапланеристки, зацепившейся за дерево во время полета.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, девушка, совершавшая полет на дельтаплане, зацепилась и повисла на дереве в лесной зоне на улице Изотопной. На место происшествия прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части и спасатели Службы спасения Свердловской области. В операции участвуют 12 человек, которые используют три единицы техники.
Сообщается, что спасатели с помощью спецтехники поднимутся на дерево, а затем доберутся до пострадавшей. Девушку постараются аккуратно отцепить от летательного аппарата и спустить на землю.
На месте инцидента также находятся медики и сотрудники полиции.
Сообщается, что спасатели с помощью спецтехники поднимутся на дерево, а затем доберутся до пострадавшей. Девушку постараются аккуратно отцепить от летательного аппарата и спустить на землю.
На месте инцидента также находятся медики и сотрудники полиции.
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