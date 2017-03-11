Пентагон расследует скандальную публикацию фото голых женщин-морпехов

Министерство обороны США проводит расследование по факту публикации в Сети фотографий обнаженных
женщин-военнослужащих из корпуса морской пехоты США.
Скандальные снимки были размещены в Facebook на странице группы морских пехотинцев «Сплоченные морпехи» (Marines United), в которой состояли почти 30 тысяч пользователей. Участники группы — в основном военнослужащие-мужчины, проходящие службу и служившие в Корпусе морской пехоты, санитары ВМС США, а также военнослужащие из Королевской морской пехоты Великобритании.
По словам женщин, запечатленных на провокационных фото, публикация была сделана без их разрешения. Фотографии активно обсуждались в группе, под многими из снимков появились непристойные комментарии. Правда, после того как вокруг публикации разгорелся скандал, снимки были удалены, а сама группа — закрыта.
Руководство Корпуса морской пехоты США резко осудило поступок обнародовавших фотографии военнослужащих, а командующий корпусом генерал Роберт Нелле назвал их поведение «отвратительным».
На публичную демонстрацию снимков отреагировал и глава Пентагона Джеймс Мэттис, который заявил, что американские военнослужащие, выложившие в Интернет фотографий обнаженных коллег, виновны в «вопиющем нарушении фундаментальных ценностей». Мэттис также отметил, что в отношении всех, кто ответствен за публикацию снимков, будут приняты меры и пообещал провести полное расследование инцидента, передает ВВС.
По словам женщин, запечатленных на провокационных фото, публикация была сделана без их разрешения. Фотографии активно обсуждались в группе, под многими из снимков появились непристойные комментарии. Правда, после того как вокруг публикации разгорелся скандал, снимки были удалены, а сама группа — закрыта.
Руководство Корпуса морской пехоты США резко осудило поступок обнародовавших фотографии военнослужащих, а командующий корпусом генерал Роберт Нелле назвал их поведение «отвратительным».
На публичную демонстрацию снимков отреагировал и глава Пентагона Джеймс Мэттис, который заявил, что американские военнослужащие, выложившие в Интернет фотографий обнаженных коллег, виновны в «вопиющем нарушении фундаментальных ценностей». Мэттис также отметил, что в отношении всех, кто ответствен за публикацию снимков, будут приняты меры и пообещал провести полное расследование инцидента, передает ВВС.
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