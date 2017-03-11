Украина прекратила подачу воды в города ЛНР

Киев без предупреждения прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС).
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода». Отмечается, что подача воды была остановлена в три часа ночи.
Из сообщения пресс-службы «Лугансквода»: «В 3 часа ночи, без предоставления официальных документов, прекращена поставка воды с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС), находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит».
По информации пресс-службы, прекращение подачи воды связано с аварией на магистральном водопроводе. На предприятии также отметили, что в связи с этим будут изменены будут изменены графики подачи воды в города республики.
Из сообщения пресс-службы «Лугансквода»: «В 3 часа ночи, без предоставления официальных документов, прекращена поставка воды с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС), находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит».
По информации пресс-службы, прекращение подачи воды связано с аварией на магистральном водопроводе. На предприятии также отметили, что в связи с этим будут изменены будут изменены графики подачи воды в города республики.
Комментарии