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  • 11.03, 11:55

АвтоВАЗ экспортирует на Кубу 300 автомобилей Lada

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АвтоВАЗ экспортирует на Кубу 300 автомобилей Lada

АвтоВАЗ экспортирует на Кубу 300 автомобилей Lada

Компания АвтоВАЗ в этом году планирует поставить на Кубу тестовую партию из 300 автомобилей Lada.

Об этом заявил президент автоконцерна Николя Мор на презентации АвтоВАЗа для кубинских транспортных компаний в Гаване.

Николя Мор: «АвтоВАЗ заинтересован в продажах на Кубе. Сейчас мы обсуждаем с кубинским Министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка».

Мор отметил, что первыми на Кубу будут экспортированы две модели Lada — Vesta и Largus. Тестовые партии этих машин отправят на остров уже в мае. Обкаткой займутся таксомоторные, прокатные и туристические компаний, на основе мнений которых позже и будет вынесено решение о покупке автомобилей. Если оно станет положительным, контракт на поставку российских машин может быть подписан уже в 2018 году, пояснил глава компании.

Он также отметил, что в последний раз Россия экспортировала на Кубу новые машины 12 лет назад, теперь остров снова вошел в экспортную стратегию компании, передает ТАСС.

Добавим, что в текущем году АвтоВАЗ планирует поставить на экспорт в около 30 тысяч машин. Основные поставки, как ожидается, придутся на страны СНГ, в особенности на Казахстан, где автоконцерн рассчитывает занять в этом году не менее 25% рынка. Помимо этого, компания планирует нарастить экспорт в в Египет, Ливан и страны Латинской Америки.

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