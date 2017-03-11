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  • 11.03, 10:25
Британские ученые нашли в глубокой пещере храм тамплиеров. наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Британские ученые нашли в глубокой пещере храм тамплиеров

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Британские ученые нашли в глубокой пещере храм тамплиеров

Британские ученые нашли в глубокой пещере храм тамплиеров

Британские ученые нашли в глубокой пещере храм тамплиеров

    В Соединенном Королевстве обсуждают находку, сделанную на западе страны. Там обнаружили подземный храм, который, по всей видимости, принадлежал рыцарям ордена тамплиеров.

    Сооружение находится на территории одного из фермерских хозяйств в городе Шропшире. Местные жители утверждают, что они давно знали об огромных рукотворных пещерах, в которых, если верить легендам, рыцари собирались на тайные встречи.

    Вход в подземелье был замаскирован под обычную кроличью нору. Туда спустился корреспондент одной из местных газет и сделал серию фотографий, которые стали сенсацией. Репортер утверждает, что подземный храм находится в отличном состоянии.

    Ученые уже приступили к исследованию находки. Предполагается, что святилище было построено около 7 веков назад. Его могли использовать не только тамплиеры. После фактического уничтожения ордена в начале XIV века храм мог перейти в руки представителей различных культов.

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