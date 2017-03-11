Канадцы провели 3 для в блокированных снегом автомобилях и выжили

В Канаде шесть человек три дня при
20-градусном морозе выживали на трассе, из-за того, что дорогу завалило снегом.
Как передает телеканал CTV шесть человек оказались заблокированными снегопадом в нескольких автомобилях на трассе в провинции Манитоба 6 марта. При этом в регионе температура воздуха опускалась до минус 20 градусов. Из-за сильной метели мобильная связь в этом районе была нарушена. Так что вызвать спасателей на помощь возможности у людей не было.
Эрнест Кастел, водитель: «Мы провели в своих машинах без еды и топлива две ночи и три дня».
Скорость ветра достигала 120 км в час (33 метра в секунду). Только на третий день, когда метель немного утихла, мужчины смогли пройти несколько километров, чтобы добраться до вышки телекоммуникационного оператора, по внутреннему телефону связаться с диспетчером компании сотовой связи и запросить помощь.
Эрнест Кастел, водитель: «Мы провели в своих машинах без еды и топлива две ночи и три дня».
Скорость ветра достигала 120 км в час (33 метра в секунду). Только на третий день, когда метель немного утихла, мужчины смогли пройти несколько километров, чтобы добраться до вышки телекоммуникационного оператора, по внутреннему телефону связаться с диспетчером компании сотовой связи и запросить помощь.
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