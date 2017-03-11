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  • 11.03, 07:23

Канадцы провели 3 для в блокированных снегом автомобилях и выжили

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Канадцы провели 3 для в блокированных снегом автомобилях и выжили

Канадцы провели 3 для в блокированных снегом автомобилях и выжили

В Канаде шесть человек три дня при 20-градусном морозе выживали на трассе, из-за того, что дорогу завалило снегом.

Как передает телеканал CTV шесть человек оказались заблокированными снегопадом в нескольких автомобилях на трассе в провинции Манитоба 6 марта. При этом в регионе температура воздуха опускалась до минус 20 градусов. Из-за сильной метели мобильная связь в этом районе была нарушена. Так что вызвать спасателей на помощь возможности у людей не было.

Эрнест Кастел, водитель: «Мы провели в своих машинах без еды и топлива две ночи и три дня».

Скорость ветра достигала 120 км в час (33 метра в секунду). Только на третий день, когда метель немного утихла, мужчины смогли пройти несколько километров, чтобы добраться до вышки телекоммуникационного оператора, по внутреннему телефону связаться с диспетчером компании сотовой связи и запросить помощь.

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