#ТЫСУПЕР!
Еда живая и мёртвая
Еда живая и мёртвая 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 11:55
Актер Алексей Чадов за рулем пьет из ворованного хрустального бокала. автомобили, артисты, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Актер Алексей Чадов за рулем пьет из ворованного хрустального бокала

комментировать
Актер Алексей Чадов за рулем пьет из ворованного хрустального бокала

Актер Алексей Чадов за рулем пьет из ворованного хрустального бокала

Актер Алексей Чадов за рулем пьет из ворованного хрустального бокала

    Знаменитый актер Алексей Чадов в детстве мечтал стать автогонщиком, а когда повзрослел, начал воплощать детские мечты и скупать спортивные купе и седаны.

    Скорость и драйв перестали иметь значение, когда у Чадова родился сын. Теперь бы салон побольше да багажник, чтобы коляска помещалась. Сейчас Чадов ездит на внедорожнике, который больше напоминает детскую комнату.

    Раньше артист был уверен, что его стиль вождения — экстремально, быстро, эффектно. Сейчас под его капотом 400 лошадиных сил, но стрелка спидометра лишь изредка преодолевает отметку в 60 километров.

    Алексей Чадов, актер: «Сейчас я стал папой и предпочитаю просто спокойно ехать по прямой».

    Японский внедорожник Алексей выбрал, потому что он большой, ведь это и гардероб, и игровая только на колесах. На одной из фотографий сын артиста по имени Фёдор не пристегнут и без детского кресла.

    Алексей Чадов: «Если его не посадить за руль, он просто не давал никуда ехать. Бывало, просто останавливались, он все понажимает, поинтересуется, покрутит, а только после этого можно ехать дальше».

    Нашлось в огромной машине место и папиным игрушкам. Он возит с собой саблю, которую ему с братом подарили на съемках одного из фильмов. Артист не признает автомобильные термокружки и предпочитает за рулем пить чай из хрустального бокала. Когда инспекторы останавливают Чадова, всегда спрашивают, не употребляет ли он алкоголь.

    Алексей Чадов: «Полицейские думают, что это бокал для алкоголя. Причем я его, извиняюсь за выражение, украл. Мне он понравился. Не буду говорить, в каком баре я его украл».

    О звездном автопарке и водительских привычках знаменитостей сморите в программе «Главная дорога».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru