Актер Алексей Чадов за рулем пьет из ворованного хрустального бокала

Знаменитый актер Алексей Чадов в детстве мечтал стать автогонщиком, а когда повзрослел, начал воплощать детские мечты и скупать спортивные купе и седаны.
Скорость и драйв перестали иметь значение, когда у Чадова родился сын. Теперь бы салон побольше да багажник, чтобы коляска помещалась. Сейчас Чадов ездит на внедорожнике, который больше напоминает детскую комнату.
Раньше артист был уверен, что его стиль вождения — экстремально, быстро, эффектно. Сейчас под его капотом 400 лошадиных сил, но стрелка спидометра лишь изредка преодолевает отметку в 60 километров.
Алексей Чадов, актер: «Сейчас я стал папой и предпочитаю просто спокойно ехать по прямой».
Японский внедорожник Алексей выбрал, потому что он большой, ведь это и гардероб, и игровая только на колесах. На одной из фотографий сын артиста по имени Фёдор не пристегнут и без детского кресла.
Алексей Чадов: «Если его не посадить за руль, он просто не давал никуда ехать. Бывало, просто останавливались, он все понажимает, поинтересуется, покрутит, а только после этого можно ехать дальше».
Нашлось в огромной машине место и папиным игрушкам. Он возит с собой саблю, которую ему с братом подарили на съемках одного из фильмов. Артист не признает автомобильные термокружки и предпочитает за рулем пить чай из хрустального бокала. Когда инспекторы останавливают Чадова, всегда спрашивают, не употребляет ли он алкоголь.
Алексей Чадов: «Полицейские думают, что это бокал для алкоголя. Причем я его, извиняюсь за выражение, украл. Мне он понравился. Не буду говорить, в каком баре я его украл».
О звездном автопарке и водительских привычках знаменитостей сморите в программе «Главная дорога».
Раньше артист был уверен, что его стиль вождения — экстремально, быстро, эффектно. Сейчас под его капотом 400 лошадиных сил, но стрелка спидометра лишь изредка преодолевает отметку в 60 километров.
Алексей Чадов, актер: «Сейчас я стал папой и предпочитаю просто спокойно ехать по прямой».
Японский внедорожник Алексей выбрал, потому что он большой, ведь это и гардероб, и игровая только на колесах. На одной из фотографий сын артиста по имени Фёдор не пристегнут и без детского кресла.
Алексей Чадов: «Если его не посадить за руль, он просто не давал никуда ехать. Бывало, просто останавливались, он все понажимает, поинтересуется, покрутит, а только после этого можно ехать дальше».
Нашлось в огромной машине место и папиным игрушкам. Он возит с собой саблю, которую ему с братом подарили на съемках одного из фильмов. Артист не признает автомобильные термокружки и предпочитает за рулем пить чай из хрустального бокала. Когда инспекторы останавливают Чадова, всегда спрашивают, не употребляет ли он алкоголь.
Алексей Чадов: «Полицейские думают, что это бокал для алкоголя. Причем я его, извиняюсь за выражение, украл. Мне он понравился. Не буду говорить, в каком баре я его украл».
О звездном автопарке и водительских привычках знаменитостей сморите в программе «Главная дорога».
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