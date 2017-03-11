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  • 11.03, 05:51

Экс-советник Трампа переписывался с возможным взломщиком серверов демократов

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<nobr>Экс-советник</nobr> Трампа переписывался с возможным взломщиком серверов демократов

Экс-советник Трампа переписывался с возможным взломщиком серверов демократов

<nobr>Экс-советник</nobr> Трампа переписывался с возможным взломщиком серверов демократов
  • Фото: Stone Cold Truth / facebook.com

    • Доверенное лицо Дональда Трампа признался в «безобидной переписке» с хакером, которого подозревают во взломе ресурсов Демократической партии США.

    Как пишет The Washington Times,
    Бывший советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун признался в своих контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0.
    Роджер Стоун: «беседы были настолько мимолетными, короткими и банальными, что я успел забыть об этом».

    В переписку политик и хакер вступили через Twitter. В Августе Стоун опубликовал статью, в которой выразил мнение, что взлом ресурсов Демократической партии США осуществил пользователь соцсетей, известный под ником Guccifer 2.0, а не некие «русские хакеры».

    В переписке в Twitter Guccifer 2.0 поблагодарил Стоуна за статью о нем. А Стоун поздравил хакера с восстановлением аккаунта после временной блокировки.

    Напомним, Сайт WikiLeaks перед выборами опубликовал электронную переписку Хиллари Клинтон и Джона Подесты, главы штаба ее избирательной кампании. Демпартия США во главе с Обамой и Клинтон сразу же обвинила неких «русских хакеров» в причастности к публикациям WikiLeaks. Но многие американские эксперты утверждают, что скандальные публикации были вызваны утечкой данных, спланированной кем-то из противников Клинтон в Демократической партии.

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