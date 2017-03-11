Экс-советник Трампа переписывался с возможным взломщиком серверов демократов

Доверенное лицо Дональда Трампа признался в «безобидной переписке» с хакером, которого подозревают во взломе ресурсов Демократической партии США.
Как пишет The Washington Times,
Бывший советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун признался в своих контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0.
Роджер Стоун: «беседы были настолько мимолетными, короткими и банальными, что я успел забыть об этом».
В переписку политик и хакер вступили через Twitter. В Августе Стоун опубликовал статью, в которой выразил мнение, что взлом ресурсов Демократической партии США осуществил пользователь соцсетей, известный под ником Guccifer 2.0, а не некие «русские хакеры».
В переписке в Twitter Guccifer 2.0 поблагодарил Стоуна за статью о нем. А Стоун поздравил хакера с восстановлением аккаунта после временной блокировки.
Напомним, Сайт WikiLeaks перед выборами опубликовал электронную переписку Хиллари Клинтон и Джона Подесты, главы штаба ее избирательной кампании. Демпартия США во главе с Обамой и Клинтон сразу же обвинила неких «русских хакеров» в причастности к публикациям WikiLeaks. Но многие американские эксперты утверждают, что скандальные публикации были вызваны утечкой данных, спланированной кем-то из противников Клинтон в Демократической партии.
Бывший советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун признался в своих контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0.
Роджер Стоун: «беседы были настолько мимолетными, короткими и банальными, что я успел забыть об этом».
В переписку политик и хакер вступили через Twitter. В Августе Стоун опубликовал статью, в которой выразил мнение, что взлом ресурсов Демократической партии США осуществил пользователь соцсетей, известный под ником Guccifer 2.0, а не некие «русские хакеры».
В переписке в Twitter Guccifer 2.0 поблагодарил Стоуна за статью о нем. А Стоун поздравил хакера с восстановлением аккаунта после временной блокировки.
Напомним, Сайт WikiLeaks перед выборами опубликовал электронную переписку Хиллари Клинтон и Джона Подесты, главы штаба ее избирательной кампании. Демпартия США во главе с Обамой и Клинтон сразу же обвинила неких «русских хакеров» в причастности к публикациям WikiLeaks. Но многие американские эксперты утверждают, что скандальные публикации были вызваны утечкой данных, спланированной кем-то из противников Клинтон в Демократической партии.
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