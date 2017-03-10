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  • 11.03, 01:19
Пресс-секретарь Белого дома озадачил журналистов перевернутым флагом США. Вашингтон, США, курьезы, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пресс-секретарь Белого дома озадачил журналистов перевернутым флагом США

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<nobr>Пресс-секретарь</nobr> Белого дома озадачил журналистов перевернутым флагом США

Пресс-секретарь Белого дома озадачил журналистов перевернутым флагом США

<nobr>Пресс-секретарь</nobr> Белого дома озадачил журналистов перевернутым флагом США
  • Фото Associated Press © 2017, Andrew Harnik

    • Журналисты заподозрили официального представителя Белого дома Шона Спайсера в том, что он является поклонником сериала «Карточный домик» из-за перевернутого флага США на лацкане пиджака.

    Курьез случился во время регулярного брифинга в Белом доме. Журналисты заметили, перевернутый значок с флагом США на лацкане пиджака пресс-секретаря Шона Спайсера и разразились вопросами. Поправить значок спикеру Белого дома удалось лишь со второй попытки.

    Спайсер сначала пошутил, что «до конца недели осталось всего два дня». Акто-то из журналистов успел спросить: «Карточный домик?», намекая на популярный телесериал House of Cards, логотипом которого является перевернутый американский флаг. Спайсеру вновь пришлось отшучиваться.

    Шон Спайсер: пресс-секретарь Белого дома: «Нет, это не реклама».

    «Карточный домик» (House of Cards) — это популярный американский сериал, повествующий о борьбе без правил на высшем уровне американской власти, снятый в жанре жесткой сатиры и политической драмы. Сериал получил высокие оценки критиков и зрительской аудитории во всем мире.

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