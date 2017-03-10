Пресс-секретарь Белого дома озадачил журналистов перевернутым флагом США

Журналисты заподозрили официального представителя Белого дома Шона Спайсера в том, что он является поклонником сериала «Карточный домик»
из-за перевернутого флага США на лацкане пиджака.
Курьез случился во время регулярного брифинга в Белом доме. Журналисты заметили, перевернутый значок с флагом США на лацкане пиджака пресс-секретаря Шона Спайсера и разразились вопросами. Поправить значок спикеру Белого дома удалось лишь со второй попытки.
Спайсер сначала пошутил, что «до конца недели осталось всего два дня». Акто-то из журналистов успел спросить: «Карточный домик?», намекая на популярный телесериал House of Cards, логотипом которого является перевернутый американский флаг. Спайсеру вновь пришлось отшучиваться.
Шон Спайсер: пресс-секретарь Белого дома: «Нет, это не реклама».
«Карточный домик» (House of Cards) — это популярный американский сериал, повествующий о борьбе без правил на высшем уровне американской власти, снятый в жанре жесткой сатиры и политической драмы. Сериал получил высокие оценки критиков и зрительской аудитории во всем мире.
Спайсер сначала пошутил, что «до конца недели осталось всего два дня». Акто-то из журналистов успел спросить: «Карточный домик?», намекая на популярный телесериал House of Cards, логотипом которого является перевернутый американский флаг. Спайсеру вновь пришлось отшучиваться.
Шон Спайсер: пресс-секретарь Белого дома: «Нет, это не реклама».
«Карточный домик» (House of Cards) — это популярный американский сериал, повествующий о борьбе без правил на высшем уровне американской власти, снятый в жанре жесткой сатиры и политической драмы. Сериал получил высокие оценки критиков и зрительской аудитории во всем мире.
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